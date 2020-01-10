В паралимпийский спорт никто не приходит по собственной воле, – победитель Паралимпиады Демчук

Чемпион летних Паралимпийских игр по фехтованию Андрей Демчук пока не думает об окончании карьеры. И активно готовится к новой Паралимпиаде. В комментарии Спорт24 он рассказал, как это – быть чемпионом, что его мотивирует после победы на Паралимпиаде и как справляется с волнением на соревнованиях.

– Как начали заниматься фехтованием?

– В Паралимпийский спорт никто не приходит по собственной воле. Когда мне ампутировали ногу в ноябре 2006 года, через четыре месяца я стал на протез. Перед тем, как у меня произошли проблемы с ногой, я довольно серьезно занимался баскетболом. Очень сильно хотел продолжать им заниматься, но уже паралимпийским. Следил есть ли такой вид спорта, как он развит. Придя в львовский Инваспорт, мне сказали, что никакого баскетбола, ведь групповые виды спорта трудно существуют и развиваются. Мне предложили заниматься стрельбой из лука, настольным теннисом или фехтованием. Стрельбу из лука я сразу отбросил. Потому что характер у меня взрывной. Настольного тенниса мне сказали дожидаться сентября (когда я пришел, был июнь). Предложили мне попробовать свои силы в фехтовании. Я созвонился с тренером, пришел на тренировку. Попробовал. Понравилось.

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– Фехтование на Паралимпиаде один из самых трудных видов спорта?

– Я считаю, что каждый вид спорта тяжелый. Смотря на другие виды спорта, я думаю, да что там все легко. Когда начинаешь лично заниматься этим, то понимаешь – ошибался. Во всех видах спорта есть такая штука – психология. Какой бы ты ни был талантливый, без хорошей психологической и технической подготовки тебе ничего не светит.

– Какие ожидания были перед поездкой в ​​Рио-де-Жанейро?

– Страх не использовать свой шанс. Потому что сейчас это оптимальный возраст. Подготовка была тяжелая, ведь последние два месяца я не тренировался правой рукой, а попытался тренироваться левой, из-за проблем с локтями, которая дальше беспокоит меня. Но я всегда надеюсь только на лучшее.



Андрей Демчук во время Паралимпиады-2016 (фото: facebook.com/andriydemchuk)

– Какие ощущения были после того, как получили золото?

Я по характеру такой, что всегда себя попускаю. Спокойно отношусь ко всем испытаниям. Эмоции были радостные. Не ожидал от себя, что смогу. Где-то в голове я верил, что могу побороться с китайскими спортсменами. Хотя в жизни я еще ни разу не побеждал у них. Тогда мне это удалось. Победил одного и того же соперника дважды. Это мне удалось только с Божьей помощью. Другого объяснения просто нет. Для меня это очень тяжелая и большая победа, я не ожидал.

– Как справляетесь с волнением?

– Во-первых, за спиной уже есть многолетний опыт. Во-вторых, я люблю волнение. Мне комфортно. Мандраж дает тебе постоянно быть в тонусе. Волнение всегда есть, но его нужно контролировать и не допускать, чтобы оно брало над тобой верх.

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– Многие из спортсменов говорят, что есть проблемы в финансировании спорта, не хватает спортивных орудий, залов. Как с этим в фехтовании?

– Спорт един в нашей стране. Проблемы одинаковы. У нас был зал в Евпатории. Но мы не можем туда ездить. Причина всем известна – оккупация Крыма. Наша команда живет в разных регионах нашей страны, поэтому все нашли себе место для тренировок в родном городе. Сейчас уже есть построенный центр в Карпатах, он функционирует, но больше подходит для зимних видов спорта. Очень мало возможностей для людей на колясках. В плане спортивного снаряжения: рапиры, тележки – государство, как может помогает, с этим немного легче. Везде есть свои нюансы, вынуждены также и за собственные средства многое покупать. Перед Паралимпиадой нас практически всем обеспечили. Мы были очень благодарны.

– Спортсмены, с которых берете пример?

– Есть спортсмены в различных видах спорта, которые мне импонируют. Не так своими достижениями, как своим поведением, отношением к спорту. Одна из таких людей, которые мне нравятся, – Ольга Харлан. Она хорошая и как человек, и как спортсменка. Также Яна Шемякина, много раз с ней общался. Эти две девушки в Украине, которые достигли и достигают своих вершин. Из иностранных спортсменов мне нравится Усэйн Болт.

Все-таки как пример – это Иисус. Стал больше думать о жизни. Поправил свое психологическое состояние, мнение о себе. Я считаю, что Бог мне придает еще больше сил. Часто происходят такие ситуации, на которые я не могу повлиять. Но с его помощью все складывается должным образом.

– Что мотивирует Вас в дальнейшем заниматься фехтованием?

Все говорят, что я достиг уже очень больших успехов в спорте. Но я считаю, что могу еще больше, если мой организм позволит это сделать. Мотивирует дальнейшая моя жизнь, жизнь людей, которые вокруг меня. Если я буду счастлив, то и люди, которые вокруг меня, будут счастливы.

– На скольких Паралимпиадах еще планируете выступать? До какого возраста соревнуются в Вашем виде спорта?

– Все зависит только от здоровья. Но сейчас я не представляю, что мог бы уйти из спорта. Относительно возраста, то был один спортсмен, 48 лет фехтовал. Здесь многое зависит от того, как позволяет здоровье. Большинство спортсменов до 40 лет соревнуются и завершают карьеру. Большие нагрузки. Когда у фехтовальщиков на колясках начинаются профессиональные травмы, тогда они стараются сразу закончить карьеру. Руки – это их ноги. Я считаю, что вторая Паралимпиада – это не мой максимум, хотел бы еще выступать минимум до 40 лет. Я очень этого хочу.

– Вы уже имеете золото Паралимпиады. Чего хотите достичь еще?

– Повторить достижение, которое я уже имею и, возможно, увеличить его количество. Возможно когда-нибудь стать тренером. У меня уже есть диплом.

– Какие пожелания хотели бы сказать читателям?

– Если ты побеждаешь свою лень, ты достигнешь чего-то в жизни. Я очень сильно верю и желаю, чтобы каждый человек делал то, что он хочет. Чтобы люди не заставляли себя. Просыпались с таким списком дел, чтобы в голову приходила мысль, как это все успеть и с улыбкой шли их делать.