В Париже презентовали логотип Олимпиады-2024: символами стали медаль, пламя и Марианна

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В Париже презентовали логотип Олимпиады-2024
В Париже презентовали логотип Олимпиады-2024 / olympic.org

В Париже состоялась презентация логотипа для летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года. Дизайн логотипа объединяет три культовых символа, связанных со спортом, играми и Французской Республикой – золотая медаль, олимпийский и паралимпийский огонь и Марианна.

Церемония открытия XXXIII Летних Олимпийских игр состоится 26 июля 2024 года. Продлится Олимпиада до 11 августа.

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"Логотип, который имеет форму и цвет самой красивой медали из всех, выражает одну из основных ценностей спорта: стремление к совершенству. Олимпийский и Паралимпийский огонь всегда вызывают в памяти особые воспоминания. Пламя приглашает нас мечтать, искать новые способы организации Игр.

И, наконец, Марианна. Эмблема отдает дань уважения женщине, которая является известным во всем мире французским национальным символом. Марианна – воплощение революционного духа, которым будут пронизаны Игры в Париже. Она воплощает в себе желание вывести соревнования за пределы стадиона, в центр города.

Это знакомая для каждого француза фигура, которая напоминает, что Олимпиада-2024 будет Играми для всех, она будет принадлежать людям ", – говорится в пресс-релизе на сайте МОК.

Впервые эмблема будет одинаковой для Олимпийских и Паралимпийских игр: одна с олимпийскими кольцами, другая – с паралимпийскими агитами внизу.

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Франция в шестой раз станет страной-хозяйкой Олимпийских игр. До этого во Франции состоялись Летние Олимпийские игры 1900 г. (Париж), Зимние Олимпийские игры 1924 (Шамон), Летние Олимпийские игры 1924 (Париж), Зимние Олимпийские игры 1968 (Гренобль), Зимние Олимпийские игры 1992 (Альбервиль).

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт
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