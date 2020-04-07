В поединке с Лопесом нужно включать боксерский IQ: Ломаченко о будущем сопернике

Чемпион WBC, WBA и WBO в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко откровенно рассказал о своем будущем сопернике Теофимо Лопесе. Украинец поделился, что такая большая пауза повлияет на его подготовку к бою.

В интервью с Кристиной Пончер на YouTube-канале Top Rank Boxing украинский боксер рассказал о будущем сопернике.

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Украинец оценил стиль боя чемпиона IBF Теофимо Лопеса.

У Теофимо Лопеса действительно непростой стиль. Всегда проще боксировать с тем бойцом, который атакует тебя. Ты можешь сам от этого двигаться и выбирать варианты, что ты можешь сделать. В таких поединках нужен боксерский IQ,

– заявил Ломаченко.

Украинский боксер рассказал, что длительный перерыв между поединками повлияет на его подготовку. Василию нужно активно и постоянно боксировать, чтобы было проще втягиваться в поединок. Спортсмен надеется, что ему удастся провести больше спаррингов и больше времени работать в ринге.

Последний свой бой Ломаченко провел в августе 2019 года против Люка Кэмпбелла, где украинец завоевал пояс WBC.

Отметим, что бой Ломаченко с американцем Теофимо Лопесом был отменен. Всемирная боксерская организация (WBO) объявила об отмене всех матчей под своей эгидой до 30 июня из-за пандемии коронавируса.

Достижения Василия Ломаченко

На летних Олимпийских играх в Пекине в 2008 году стал первым, победив в финале представителя Франции со счетом 9:1. Международная боксерская ассоциация АІВА признала Ломаченко самым техничным боксером Олимпиады-2008 и вручила ему Кубок Вэла Баркера.

На Олимпиаде-2012, которая проходила в Лондоне, снова стал чемпионом. В финале победил Хан Сун Чула из Южной Кореи.

В течение 2012-2013 годов был в составе боксерской команды "Украинские атаманы", выступавшей в любительской лиге World Series of Boxing. В составе команды Василий Ломаченко не потерпел ни одного поражения.

Во втором бое профессиональной карьеры Василий Ломаченко стремился установить рекорд, завоевав звание чемпиона мира, однако помешало единственное поражение, которое потерпел титулованный боксер. В 2014 году на ринге украинец сошелся с Орландо Салидо (Мексика). Соперник вел "грязный" бой, нанося удары по печени и почкам. За весь поединок Салидо нанес около 40 ударов ниже пояса, однако рефери никак не обращал на это внимания. По результатам украинец таки проиграл.

Чемпион мира в легком весе по версии WBA/WBO.

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