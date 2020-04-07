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В поединке с Лопесом нужно включать боксерский IQ: Ломаченко о будущем сопернике

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Василий Ломаченко / twitter.com/boxnationtv

Чемпион WBC, WBA и WBO в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко откровенно рассказал о своем будущем сопернике Теофимо Лопесе. Украинец поделился, что такая большая пауза повлияет на его подготовку к бою.

В интервью с Кристиной Пончер на YouTube-канале Top Rank Boxing украинский боксер рассказал о будущем сопернике.

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Украинец оценил стиль боя чемпиона IBF Теофимо Лопеса.

У Теофимо Лопеса действительно непростой стиль. Всегда проще боксировать с тем бойцом, который атакует тебя. Ты можешь сам от этого двигаться и выбирать варианты, что ты можешь сделать. В таких поединках нужен боксерский IQ,
– заявил Ломаченко.

Украинский боксер рассказал, что длительный перерыв между поединками повлияет на его подготовку. Василию нужно активно и постоянно боксировать, чтобы было проще втягиваться в поединок. Спортсмен надеется, что ему удастся провести больше спаррингов и больше времени работать в ринге.

Последний свой бой Ломаченко провел в августе 2019 года против Люка Кэмпбелла, где украинец завоевал пояс WBC.

Отметим, что бой Ломаченко с американцем Теофимо Лопесом был отменен. Всемирная боксерская организация (WBO) объявила об отмене всех матчей под своей эгидой до 30 июня из-за пандемии коронавируса.

Достижения Василия Ломаченко

  • На летних Олимпийских играх в Пекине в 2008 году стал первым, победив в финале представителя Франции со счетом 9:1. Международная боксерская ассоциация АІВА признала Ломаченко самым техничным боксером Олимпиады-2008 и вручила ему Кубок Вэла Баркера.
  • На Олимпиаде-2012, которая проходила в Лондоне, снова стал чемпионом. В финале победил Хан Сун Чула из Южной Кореи.
  • В течение 2012-2013 годов был в составе боксерской команды "Украинские атаманы", выступавшей в любительской лиге World Series of Boxing. В составе команды Василий Ломаченко не потерпел ни одного поражения.
  • Во втором бое профессиональной карьеры Василий Ломаченко стремился установить рекорд, завоевав звание чемпиона мира, однако помешало единственное поражение, которое потерпел титулованный боксер. В 2014 году на ринге украинец сошелся с Орландо Салидо (Мексика). Соперник вел "грязный" бой, нанося удары по печени и почкам. За весь поединок Салидо нанес около 40 ударов ниже пояса, однако рефери никак не обращал на это внимания. По результатам украинец таки проиграл.
  • Чемпион мира в легком весе по версии WBA/WBO.

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Автор: София Кулай
Теги: Василий Ломаченко Новости Спорта Спорт Бокс
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