В полной тишине: финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут без зрителей – СМИ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не теряет надежды доиграть еврокубковые турниры в нынешнем сезоне.

УЕФА даже готов пойти на то, чтобы финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы прошли без зрителей, сообщает The Independent.

Читайте также УЕФА рассматривает 3 даты возобновления футбольных чемпионатов – AS

Отмечается, что приоритетом УЕФА является своевременный старт еврокубкового сезона 2020/21 и проведения его в полноценном формате.

Принятие ключевых решение должно состояться сегодня, 1 апреля, в рамках видеоконференции, на которой будут обсуждать варианты нового календаря матчей национальных чемпионов и еврокубков, а также вопросы по контрактам футболистов и сроки трансферных окон.

На данный момент все европейские чемпионаты приостановлены минимум до 30 апреля, матчи проводятся только в Беларуси.

Главный футбольный орган Европы официально перенес проведение финалов двух еврокубковых турниров на неопределенный срок. Сначала финал Лиги чемпионов был запланирован на 30 мая в Стамбуле, финал Лиги Европы должен был состояться 27 мая в Гданьске.

Лига чемпионов прервалась на стадии 1/8 финала. В четвертьфинал успели пробиться ПСЖ, "Аталанта", "Атлетико" и "Лейпциг". В Лиге Европы провели первые матчи 1/8 финала.

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram