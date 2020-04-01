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В полной тишине: финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут без зрителей – СМИ

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Финалы еврокубков пройдут без зрителей / УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не теряет надежды доиграть еврокубковые турниры в нынешнем сезоне.

УЕФА даже готов пойти на то, чтобы финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы прошли без зрителей, сообщает The Independent.

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Отмечается, что приоритетом УЕФА является своевременный старт еврокубкового сезона 2020/21 и проведения его в полноценном формате.

Принятие ключевых решение должно состояться сегодня, 1 апреля, в рамках видеоконференции, на которой будут обсуждать варианты нового календаря матчей национальных чемпионов и еврокубков, а также вопросы по контрактам футболистов и сроки трансферных окон.

  • На данный момент все европейские чемпионаты приостановлены минимум до 30 апреля, матчи проводятся только в Беларуси.
  • Главный футбольный орган Европы официально перенес проведение финалов двух еврокубковых турниров на неопределенный срок. Сначала финал Лиги чемпионов был запланирован на 30 мая в Стамбуле, финал Лиги Европы должен был состояться 27 мая в Гданьске.
  • Лига чемпионов прервалась на стадии 1/8 финала. В четвертьфинал успели пробиться ПСЖ, "Аталанта", "Атлетико" и "Лейпциг". В Лиге Европы провели первые матчи 1/8 финала.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол УЕФА Лига Европы Лига чемпионов
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