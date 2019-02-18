В Польше фанаты устроили горячее фаер-шоу с фейерверками и социальным подтекстом: видео

В рамках 22 тура чемпионата Польши по футболу фанатская трибуна варшавской "Легии" в матче против "Краковии" подготовила настоящее шоу с социальным подтекстом.

В одно мгновение "красно-зеленые" болельщики исчезли из поля зрения, потому что все заполонил дым сотен горящих файеров.

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Над стадионом полыхал красивый салют, но заметной деталью перфоманса стало гигантское изображение фаната с рупором, повернутого к полю спиной.

Legia Warszawa fans today during their game against Cracovia #LEGCRA pic.twitter.com/D0OOTO25BG — Matt White (@Matt_CAFC) 17 лютого 2019 р.

На футболке персонажа красуется аббревиатура A.C.A.B. (All Cops Are Bastards – "все полицейские – сволочи"). Поляки могли в этом случае виртуозно выкрутиться, как уже делали это в предыдущем ярком перфомансе.

В частности, в декабре болельщики варшавского клуба разместили на трибуне снеговика, у которого вместо рук – подожженный динамит, грустное лицо и полицейская нашивка на груди.

Le dernier tifo du Legia "All Cops Are Balwans"

(balwan veut dire bonhomme de neige). pic.twitter.com/YWzP9jITrA — Jean-Philippe Savry (@JpSavry) 27 грудня 2018 р.

Ниже красовалась перетяжка "All Cops Are Balwans", которую можно понять как "Все полицейские – снеговики" (balwan – снеговик) и трактовать в изначальном смысле, потому что слово "balwan" переводится еще и как ругательство, о значении которого нетрудно догадаться.

Отметим, что "Легия" проиграла "Краковии" со счетом 2:0. Сейчас варшавский клуб в турнирной таблице на втором месте. "Краковия" - 8-я.

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