В Полтаве состоялась тренировка по футболу для детей с инвалидностью

В октябре 2019 года Parimatch Foundation и Shakhtar Social совместно запустили занятия по футболу для детей с инвалидностью в рамках работы своих проектов – соответственно "Да, я могу!" и "Давай, играй!". 1 марта открытая тренировка состоялась в Полтаве на территории школы №5.

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Утром в день матча с полтавской "Ворсклой" первый ассистент главного тренера "Шахтера" Витор Северино, тренер вратарей Антониу Феррейра и защитник Витао посетили тренировки детей с инвалидностью. Гости поиграли вместе с детьми в футбол, раздали автографы, вручили подарки и провели небольшую фотосессию.



Представители "Шахтера" во время занятий с детьми (фото: ФК "Шахтер")

"Для Parimatch Foundation очень важна социализация детей с инклюзией с помощью занятий спортом и физической активности. Полтава стала уже третьим городом в рамках программы "Да, я могу!". И замечательно, что в этой школе ученики стали волонтерами. Ключевая миссия проекта – сделать тренировки и физическую активность максимально доступными для инклюзивных детей на всей территории Украины", – отметила президент Parimatch Foundation Екатерина Белорусская.

Примечательно, что в школе №5 школьники являются волонтерами занятий для детей с инвалидностью, что способствует социализации.

Напоминаем, что желающие заниматься футболом в инклюзивных группах могут обратиться к Shakhtar Social по электронной почте [email protected]