В правила игры в футбол внесли значительные изменения: детали

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на своем ежегодном собрании в шотландском Абердине внес изменения в футбольные правила. Указанные изменения в правилах вступят в силу с июня 2019 года.

Согласно новым правилам, игрокам команды, которая выполняет штрафной, будет запрещено стоять в стенке с игроками команды защиты. Они должны быть в одном метре от нее.

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Теперь не будет засчитан гол, если автор или игрок, который принимал участие в атаке, подыграл себе рукой. Даже непреднамеренно. Теперь это будет считаться нарушением правил.

Во время замены игрок должен покинуть поле у ​​ближайшей линии поля, а не идти до скамейки запасных. Это сделано для того, чтобы футболисты не тянули время при замене.

Голкиперам при исполнении пенальти в их ворота теперь можно будет стоять на линии ворот одной ногой, а не строго двумя

В некоторых случаях, если мяч попал в арбитра, будет назначаться "спорный мяч".

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Красные и желтые карточки теперь будут выдаваться не только футболистам, но и тренерам и официальным лицам команды.

Отменено правило, согласно которому мяч должен покинуть площадку во время удара от ворот, прежде чем его коснется другой игрок команды.

IFAB состоит из 4 стран-основательниц футбола (Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия), у которых 4 голоса, а также ФИФА, у которой тоже 4 голоса.