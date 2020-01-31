В продажу поступили билеты на матч Франция – Украина: цена и где купить

27 марта в Сен-Дени сборная Украины по футболу сыграет со сборной Франции товарищеский поединок.

С 31 января 2020 года болельщики, которые готовы поддержать главную команду страны на матче против сборной Франции, могут приобрести билеты на сайте ticketsbox.com.

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Предусмотрены билеты двух категорий – за 580 и 2470 гривен.

Матч Франция – Украина состоится на стадионе "Стад де Франс". Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Условия продажи билетов: