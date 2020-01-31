В продажу поступили билеты на матч Франция – Украина: цена и где купить
27 марта в Сен-Дени сборная Украины по футболу сыграет со сборной Франции товарищеский поединок.
С 31 января 2020 года болельщики, которые готовы поддержать главную команду страны на матче против сборной Франции, могут приобрести билеты на сайте ticketsbox.com.
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Предусмотрены билеты двух категорий – за 580 и 2470 гривен.
Матч Франция – Украина состоится на стадионе "Стад де Франс". Начало – в 22:00 по киевскому времени.
Условия продажи билетов:
- на один аккаунт можно заказать не более четырех билетов;
- при заказе обязательно необходимо предоставить свои личные данные и данные других лиц, для которых вы заказываете билеты (номер загранпаспорта, имя и фамилия, как указано в паспорте, дату рождения)
- билеты не являются именными, однако по соображениям безопасности собираются паспортные данные;
- информацию о получении билетов на матч Франция – Украина, приобретенных через сайт tiсketsbox.com, будет сообщено дополнительно путем отправки письма на электронный адрес заказчика;
- для получения билетов нужно обязательно иметь при себе напечатанный сертификат и паспорта. Такой сертификат поступит на ваш электронный адрес после осуществления процедуры оплаты;
- билеты возврату и обмену не подлежат;
- билеты продаются в сектор для украинских болельщиков. Конкретные ряд и место не указываются.
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