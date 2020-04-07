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В Путина ответили на обвинения США в подкупе чиновников ФИФА

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Дмитрий Песков / 24 канал

Россия ответила Министерству юстиции США, которое обвинило РФ и Катар в подкупе чиновников ФИФА. В США утверждают, что россияне и катарцы подкупили чиновников ФИФА, чтобы получить право провести чемпионат мира по футболу 2018 и 2022.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ законно получила право на проведение ЧМ-2018.

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"Мы читали сообщения СМИ. Мы не понимаем, о чем может идти речь. Россия абсолютно законно получила право на проведение чемпионата мира. Это никак не связано с какими-то взятками. Мы это категорически отрицаем", – цитирует Пескова "Р-Спорт".

Он добавил, что "Россия провела лучший чемпионат мира по футболу в истории".

ЧМ-2018 выиграла сборная Франции. В финале французы победили Хорватию.

Что известно об обвинениях США?

Минюст США сообщил, что бывший вице-президент ФИФА из Тринидада и Тобаго Джек Уорнер при выборе России получил 5 миллионов долларов.

Кроме того, член исполнительного комитета ФИФА Рафаэль Сальгеро получил от российской стороны 1 миллион долларов.

Деньги были переведены последовательными траншами через оффшоры на Кипре и Британских Виргинских островах.

Благодаря коррупционным действиям был избран Катар для проведения ЧМ-2022.

В незаконных действиях замешаны экс-президент Бразильской футбольной конфедерации Рикардо Тейшейра и Николас Леос, занимавший ранее должность вице-президента ФИФА.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Новости России Чемпионат мира по футболу - 2018 Чемпионат мира по футболу 2022 ФИФА
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