В Путина ответили на обвинения США в подкупе чиновников ФИФА
Россия ответила Министерству юстиции США, которое обвинило РФ и Катар в подкупе чиновников ФИФА. В США утверждают, что россияне и катарцы подкупили чиновников ФИФА, чтобы получить право провести чемпионат мира по футболу 2018 и 2022.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ законно получила право на проведение ЧМ-2018.
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"Мы читали сообщения СМИ. Мы не понимаем, о чем может идти речь. Россия абсолютно законно получила право на проведение чемпионата мира. Это никак не связано с какими-то взятками. Мы это категорически отрицаем", – цитирует Пескова "Р-Спорт".
Он добавил, что "Россия провела лучший чемпионат мира по футболу в истории".
ЧМ-2018 выиграла сборная Франции. В финале французы победили Хорватию.
Что известно об обвинениях США?
Минюст США сообщил, что бывший вице-президент ФИФА из Тринидада и Тобаго Джек Уорнер при выборе России получил 5 миллионов долларов.
Кроме того, член исполнительного комитета ФИФА Рафаэль Сальгеро получил от российской стороны 1 миллион долларов.
Деньги были переведены последовательными траншами через оффшоры на Кипре и Британских Виргинских островах.
Благодаря коррупционным действиям был избран Катар для проведения ЧМ-2022.
В незаконных действиях замешаны экс-президент Бразильской футбольной конфедерации Рикардо Тейшейра и Николас Леос, занимавший ранее должность вице-президента ФИФА.
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