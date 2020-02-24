В России 11-летние хоккеисты устроили массовую драку во время игры: видео
Финал хоккейного турнира между 11-летними хоккеистами клубов "Волгарь" и "Лада" в Тольятти закончился массовой дракой.
На кадрах с видео видно, как 11-летние хоккеисты вовсю колотят друг друга. Однако что стало причиной драки – неизвестно. При этом участие в схватке приняли и запасные игроки, в том числе и вратари.
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Для того, чтобы помочь судьям остановить драку, на площадку также вышли тренеры команд.
Смотрите видео драки детских команд в России
Стоит отметить, что в России участникам столкновений во время спортивных событий грозит дисциплинарное наказание.
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