24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

В России 11-летние хоккеисты устроили массовую драку во время игры: видео

- Читати новину українською

Финал хоккейного турнира между 11-летними хоккеистами клубов "Волгарь" и "Лада" в Тольятти закончился массовой дракой.

На кадрах с видео видно, как 11-летние хоккеисты вовсю колотят друг друга. Однако что стало причиной драки – неизвестно. При этом участие в схватке приняли и запасные игроки, в том числе и вратари.

Читайте также: На арене российского "Зенита" стоят снайперы, когда матч посещает Путин, – журналист

Для того, чтобы помочь судьям остановить драку, на площадку также вышли тренеры команд.

Смотрите видео драки детских команд в России

Стоит отметить, что в России участникам столкновений во время спортивных событий грозит дисциплинарное наказание.

Коронавирус из Китая: последние новости
сегодня
Автор: Игорь Садженица
Теги: Спорт Новости Спорта Новости России Хоккей
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 12:55 Богатейшему боксеру мира Флойду Мейвезеру – 43: топ-5 самых прибыльных его поединков.
Андрій Тудовші
сегодня 10:35 "Манчестер Юнайтед" разгромил "Уотфорд": дебютный гол Фернандеша и красавец-гол Марсьяля – видео
Ігор Саджениця
23 февраля 17:15 В матче НХЛ 42-летний водитель стал на ворота команды и отразил 7 бросков: видео
Михайло Гема
23 февраля 16:22 Гол новичка помог "Карпатам" сыграть вничью с "Днепр-1": видео
Ігор Саджениця
23 февраля 12:45 Кто самый сильный боксер супертяжелого веса? Опрос
Михайло Гема
Новости
Больше новостей
Залиште відгук