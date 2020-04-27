В России боксеры решили бороться с коронавирусом, запустив в небо полотно с Иисусом Христом
Федерации бокса России запустили в небо огромное полотно с изображением Иисуса Христа. Полотно прикрепили к воздушному шару, который запустили в небо.
По мнению авторов идеи, это должно помочь в борьбе с коронавирусом. Видео появилось в Instagram генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева.
Смотрите также Усик и Ломаченко с российскими актерами поздравили с Пасхой: видео
"Внимание, максимальный репост! Выкладываем видео у себя в ленту! Помогаем людям масками и антисептиками, помогаем продуктами, делаем добрые дела, поднимаем духовность! Бокс за сильную Россию! Бокс объединяет!" – прокричал у себя в Instagram Кремлев.
Умар Кремлев известный в Украине по активному продвижению идеи повторного боя украинца Александра Усика с руссиянином Муратом Гассиевым. Два года назад Усик победил Гассиева в крузервейте.
Хронология событий вокруг коронавируса в России:
- COVID-19 массово болеют российские военнослужащие. По состоянию на 26 апреля коронавирус подтвердили у 874 человек.
- 23 апреля в России зафиксировали наибольшее количество новых случаев коронавируса в мире.
- 20 апреля около тысячи россиян вышли на митинг во Владикавказе против режима самоизоляции. Произошли столкновения с полицией.
- 16 апреля президент РФ Владимир Путин решил перенести парад ко Дню Победы.
- 15 апреля в Москве начали пускать в общественный транспорт по спецпропускам, это вызвало большие очереди и пробки.
- 14 апреля российские оккупанты закрыли Севастополь из-за коронавируса.
- 11 апреля в Кремле заявили, что парад ко Дню Победы состоится несмотря на пандемию.
- 10 апреля Беларусь отказалась покупать у России 30 тысяч тестов на COVID-19 из-за неточности.
- 7 апреля Китай заявил, что большинство новых случаев коронавируса завезены из России.
- 2 апреля Путин обратился к россиянам и продлил режим нерабочих дней до месяца.
- 19 марта стало известно, что в Москве умерла первая пациентка от осложнений из-за COVID-19. Женщина имела сопутствующие тяжелые заболевания, поэтому ее не удалось спасти.
- 11 марта от коронавируса умер 75-летний мужчина.
- 6 марта пятеро больных обнаружили в Москве, еще одного – в Нижнем Новгороде. В штабе отметили, что все новые случаи связаны с поездками в Италию. Состояние всех пациентов удовлетворительное, заболевание у них протекает в легкой форме.
Как отличить коронавирус? / Инфографика 24 канала
Больше новостей о футбол, баскетбол, биатлон и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24