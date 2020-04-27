В России боксеры решили бороться с коронавирусом, запустив в небо полотно с Иисусом Христом

Федерации бокса России запустили в небо огромное полотно с изображением Иисуса Христа. Полотно прикрепили к воздушному шару, который запустили в небо.

По мнению авторов идеи, это должно помочь в борьбе с коронавирусом. Видео появилось в Instagram генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева.

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"Внимание, максимальный репост! Выкладываем видео у себя в ленту! Помогаем людям масками и антисептиками, помогаем продуктами, делаем добрые дела, поднимаем духовность! Бокс за сильную Россию! Бокс объединяет!" – прокричал у себя в Instagram Кремлев.

Умар Кремлев известный в Украине по активному продвижению идеи повторного боя украинца Александра Усика с руссиянином Муратом Гассиевым. Два года назад Усик победил Гассиева в крузервейте.

Хронология событий вокруг коронавируса в России:

COVID-19 массово болеют российские военнослужащие. По состоянию на 26 апреля коронавирус подтвердили у 874 человек.

23 апреля в России зафиксировали наибольшее количество новых случаев коронавируса в мире.

20 апреля около тысячи россиян вышли на митинг во Владикавказе против режима самоизоляции. Произошли столкновения с полицией.

16 апреля президент РФ Владимир Путин решил перенести парад ко Дню Победы.

15 апреля в Москве начали пускать в общественный транспорт по спецпропускам, это вызвало большие очереди и пробки.

14 апреля российские оккупанты закрыли Севастополь из-за коронавируса.

11 апреля в Кремле заявили, что парад ко Дню Победы состоится несмотря на пандемию.

10 апреля Беларусь отказалась покупать у России 30 тысяч тестов на COVID-19 из-за неточности.

7 апреля Китай заявил, что большинство новых случаев коронавируса завезены из России.

2 апреля Путин обратился к россиянам и продлил режим нерабочих дней до месяца.

19 марта стало известно, что в Москве умерла первая пациентка от осложнений из-за COVID-19 . Женщина имела сопутствующие тяжелые заболевания, поэтому ее не удалось спасти.

. Женщина имела сопутствующие тяжелые заболевания, поэтому ее не удалось спасти. 11 марта от коронавируса умер 75-летний мужчина.

6 марта пятеро больных обнаружили в Москве, еще одного – в Нижнем Новгороде. В штабе отметили, что все новые случаи связаны с поездками в Италию. Состояние всех пациентов удовлетворительное, заболевание у них протекает в легкой форме.

Как отличить коронавирус? / Инфографика 24 канала

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