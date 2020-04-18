В России есть тренер, который может возглавить киевское "Динамо", – российский журналист

Известный российский журналист Алексей Андронов в шоу "Вацко live" высказался о возможных кандидатурах на пост главного тренера киевского "Динамо".

Алексей Андронов владеет инсайдом относительно тренерского мостика киевского клуба.

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В России есть тренер, который может быть рассмотрен в киевское "Динамо", но его фамилия не Слуцкий. Кто? Зачем я буду говорить? У этого тренера не российский паспорт,

– сказал Андронов.

На старте нынешнего сезона "Динамо" уволило Александра Хацкевича с должности главного тренера, а на его место назначили Алексея Михайличенко.

После 23-х туров УПЛ киевляне расположились на третьей строчке, уступая "Заре" по дополнительным показателям.

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