В России готовы предоставить гражданство Усику и Ломаченко

Украинским боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко готовы предоставить российское гражданство. В России решили поддержать спортсменов после того, как Усика и Ломаченко раскритиковали в Украине за участие в российском фильме на религиозную тематику.

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлёв убежден, что большинство украинцев любят Усика и Ломаченко, сообщает "Спорт-Экспресс".

Читайте также Российский спецназ, Шарий, Онуфрий: что не так с Усиком и Ломаченко

"Усик и Ломаченко – достойные люди, достойные спортсмены, которые отстаивают свою позицию. Это не позиция Украины, что их не любят. Их обоих там любят и обожают. Не только в Украине, но и в России и Беларуси, весь православный мир их любит и поддерживает. Так же и я поддерживаю.

Есть в Украине десятки уродов, которые за доллары бегают и выполняют поручения. Вот они могут быть недовольны. Но на 40 миллионов в Украине, это максимум несколько тысяч человек", – заявил глава ФБР.

Из-за участия в российском фильме Усика и Ломаченко внесли в базу "Миротворца".

Справка. "Миротворец" – это негосударственная организация. Занимается исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Кремлёв считает, что в базу "Миротворца" включают не предателей Украины.

А наоборот – предатели включают людей в эту вымышленную базу. Мы готовы предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство, если эти десятки уродов в Украине будут сеять негатив вокруг этих замечательных спортсменов,

– сказал Кремлёв.

"Мы такими спортсменами гордимся. И готовы предоставить им гражданство, если это нужно. Чтобы они боксировали и радовали болельщиков в Украине, в России и во всем мире", – резюмировал Кремлёв.

Недавно в интервью бывшему депутату "Партии регионов" Елене Бондаренко Усик заявлял, что получал приглашение переехать в Россию.

Впрочем, боксер категорически отвергает вероятность переезда в другую страну.

Что известно о фильме с участием боксеров?

Усик и Ломаченко снялись в пропагандистском фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес", который обнародовал один из монастырей Русской православной церкви.



Фильм восхваляет православие Московского патриархата и единство Украины и России во время гибридной войны РФ против Украины. Спортсмены рассказывают о своей дружбе с россиянами и заявляют, что украинцы и россияне – "единственный народ".

Больше новостей о футболе, баскетболе, биатлоне и всем интересном из мира спорта – читайте в разделе Спорт24