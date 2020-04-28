В России хотят организовать бой Майка Тайсона против боксера, который побил Виталия Кличко

Легендарный Майк Тайсон объявил о возвращении на ринг – американец намерен провести несколько выставочных боев. И тут же на него появились претенденты.

Речь про бывшего чемпиона WBC Олега Маскаева, в котором также проснулась ностальгия по боксу. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

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51-летний Олег Маскаев уже отреагировал на предложение генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева организовать его поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира 53-летним Майком Тайсоном.

"Вот видишь, что уже начинается. Может, что-то закрутится там-тут, и действительно бой организуется. Конечно, я вышел бы против Майка, а кто бы не вышел? Но надо подготовиться, конечно, лагерь пройти месяца два. Я не буду говорить, что я его нокаутирую или что-то такое. Только бог знает, как может сложиться наш бой сейчас", – заявил Маскаев.

На профессиональном ринге Маскаев одержал 39 побед и потерпел семь поражений. Несколько дней назад россиянин хвастался, что избил молодого Виталия Кличко на любительском ринге.

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Сам Кличко-старший этот факт отрицает. "Маскаев – лжец! Лжец, лжец и лжец! Он всем рассказывал, что нокаутировал меня в любительских соревнованиях. Позже Олег сказал мне, что использовал это для собственной рекламы и что мне не стоит принимать эти слова всерьез".

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