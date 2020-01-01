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В России из-за допинга на 4 года дисквалифицировали велосипедиста из Крыма

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Валентин Попов / redbull.com

Российский велосипедист Валентин Попов дисквалифицирован на четыре года за употребление запрещенного препарата мельдония.

Как сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Попов стал "37-м российским спортсменом, наказанным за употребление мельдония".

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Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016 года.

В первые месяцы 2016 года допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на это вещество, позже Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало данные промежуточного исследования относительно сроков выведения вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана.

Выходец из Крыма Валентин Попов – чемпион Украины по кросс-кантри, мастер спорта по маунтинбайку, победитель многих украинских и российских гонок.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости России Новости Спорта Спорт Допинг
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