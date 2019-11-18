В России матч чемпионата по футболу закончился массовой дракой: видео

В России массовой дракой завершился поединок 18-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между "Волгарем" и "Легионом-Динамо".

До конца поединка на табло в Астрахани горели цифры 1:1, а ситуация на поле приближалась к точке кипения: футболисты нервничали, все чаще между ними стали возникать мелкие стычки.

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Апогеем накала страстей в матче оказался финальный свисток. Сразу после окончания встречи между футболистами произошла словесная перепалка, которая вскоре переросла в массовую драку с участием запасных игроков.

Двое футболистов от полученных ударов упали на газон, а одного свалили борцовским приемом. К этому моменту на поле уже начали выбегать болельщики, но стороны все же смогли уладить конфликт без их участия.

К слову, "Волгарь" и "Легион Динамо" выступают в зоне "Юг" ПФЛ. Астраханцы лидируют с 47 очками, "Динамо" идет на девятом месте с 24 баллами.