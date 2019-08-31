В России матч детских хоккейных команд завершился массовой дракой с криками родителей: видео

Хоккейный матч детского турнира в Саратове (Россия) завершился массовой дракой. На льду сошлись игроки 2009 года рождения.

После финальной сирены один из игроков "Аксая" поразил пустые ворота соперника. Тут же на льду вспыхнула драка команда на команду.

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Судейская бригада в ситуацию не вмешивалась, а после окончания не стала наказывать никого из игроков. Только тренеру удалось остановить драку.

Сама встреча, которая проходила на льду дворца спорта "Кристалл", завершилась победой "Кометы". Хоккеисты из Самары переиграли сверстников из Ростовской области (ХК "Аскай) со счетом 7:3.