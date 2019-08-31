В России матч детских хоккейных команд завершился массовой дракой с криками родителей: видео

286 Читати новину українською
Детская драка в хоккее
Детская драка в хоккее / Фото из открытых источников

Хоккейный матч детского турнира в Саратове (Россия) завершился массовой дракой. На льду сошлись игроки 2009 года рождения.

После финальной сирены один из игроков "Аксая" поразил пустые ворота соперника. Тут же на льду вспыхнула драка команда на команду.

Такое возможно? Звезду российского хоккея дисквалифицировали за кокаин: видео

Судейская бригада в ситуацию не вмешивалась, а после окончания не стала наказывать никого из игроков. Только тренеру удалось остановить драку.

Сама встреча, которая проходила на льду дворца спорта "Кристалл", завершилась победой "Кометы". Хоккеисты из Самары переиграли сверстников из Ростовской области (ХК "Аскай) со счетом 7:3.

blog_ava
Прогноз погоды на 2 сентября: жара продолжится, лишь на Западе пройдут дожди
сегодня
452
Теги: Спорт Новости Спорта Новости России Хоккей
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл: видео боя
1 сентября 08:10 Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл: видео боя
3412
Российского теннисиста освистали на US Open за хамское поведение: видео
31 августа 20:00 Российского теннисиста освистали на US Open за хамское поведение: видео
309
"Александрия" на выезде одолела "Ворсклу": видео
31 августа 19:08 "Александрия" на выезде одолела "Ворсклу": видео
91
Звездный новичок "Динамо" продемонстрировал свой роскошный автомобиль в Украине: видео
31 августа 15:38 Звездный новичок "Динамо" продемонстрировал свой роскошный автомобиль в Украине: видео
205
Легенды, которых мы больше не увидим: топ-футболисты, которые повесили бутсы на гвоздь в 2019-м
31 августа 11:40 Легенды, которых мы больше не увидим: топ-футболисты, которые повесили бутсы на гвоздь в 2019-м
Михайло Гема 708
Новости
Больше новостей
Залиште відгук