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В России накажут футболиста, который раскритиковал Путина и власть

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Евгений Фролов
Евгений Фролов / РИА Новости

Футболиста российского клуба "Крылья Советов" Евгения Фролова оштрафуют за критику президент РФ Владимира Путина. Вратарь раскритиковал действия российских властей во время пандемии коронавируса.

Как информирует официальный сайт клуба из города Самара, голкипера оштрафуют, поскольку интервью не было одобренным.

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Фролов в эфире Youtube-канала "Футбольный Биги" заявил, что считает действия власти в условиях коронавируса непоследовательными.

Евгений добавил, что не понимает, почему не смотря на эпидемию, не отменен весенний призыв на военную службу, а также проходят службы в церквях.

Видео заявления Фролова

В руководстве самарского клуба отметили, что не разделяют взглядов своего голкипера.

Зато администрация команды поблагодарила власти за новый стадион в Самаре и сообщила, что накажет футболиста.

"Футболист понесет наказание согласно клубному положению о дисциплинарных взысканиях", – говорится в сообщении клуба.

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В России официально подтвердили 93 558 заражения коронавирусом. Больше всего случаев заражения в Москве – 48 426. 15 апреля в Москве начали пускать в общественный транспорт по спецпропускам. В России режим нерабочих дней будет действовать до конца месяца. Также там планируют провести парад ко Дню победы 9 мая.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Здоровье Новости Спорта Коронавирус COVID-19 Владимир Путин Новости России Футбол Спорт
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