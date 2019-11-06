В России от страшной болезни умер 43-летний олимпийский чемпион по гимнастике

В понедельник, 4 ноября, на 44-м году жизни после продолжительной тяжелой болезни скончался знаменитый российский гимнаст Дмитрий Василенко. Спортсмен был полностью парализован.

О смерти звездного спортсмена в своем Instagram сообщил партнер Василенко по команде Алексей Немов.

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"Прощай друг! Спасибо за все. Димы больше нет с нами. Пусть земля ему будет пухом. Спасибо всем, кто молился за его здоровье. Теперь нам остается только молиться о его душе. Наши соболезнования родным и близким", – написал Немов .

В 2008 году Василенко был поставлен тяжелый диагноз – боковой амиотрофический склероз (БАС). Это неизлечимое нейродегенеративное заболевание, при котором поражаются двигательные нейроны в головном и спинном мозге. Начинается оно с вполне "невинных" симптомов – мышечная слабость, утомляемость, подергивание конечностей. С течением времени у больных возникают проблемы с передвижением, глотанием и с речью.

Дмитрий Василенко выиграл золото Олимпийских игр Атланты-1996 года в командном многоборье. Также он брал серебро и бронзу чемпионатов мира.