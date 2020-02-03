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В России паралимпиец без ног и рук работает в доставке еды, чтобы заработать на поездку в Токио

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Михаил Асташов / Triathlonlive,tv

Российский паралимпиец Михаил Асташов устроился на работу курьером "Яндекс.Еды" в Екатеринбурге, чтобы заработать на поездку на Паралимпийские игры в Токио 2020.

Михаил Асташов, который тренируется в Екатеринбурге, сообщил, что местное министерство спорта не предоставило ему финансовой поддержки.

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Журналисты сообщили, что Михаилу не хватает 350 тысяч рублей, чтобы поехать на Паралимпиаду в Токио. Чиновники эти деньги не предоставят, поэтому спортсмену приходится так нетривиально себе зарабатывать на поездку.

Паралимпиец Михаил Асташов работает в доставке еды: смотрите видео

Асташов выступает в паратриатлоне. В 2019 году он стал чемпионом России и обладателем золотой медали на Кубке мира в классе PTS-2 для спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата.

Летние Паралимпийские игры-2020 пройдут в Токио с 25 августа по 6 сентября.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Новости России Триатлон Паралимпийские игры
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