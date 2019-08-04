В России похоронили боксера Дадашева, который трагически умер: фото и видео

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 4-го августа, состоялась церемония прощания с Максимом Дадашевым. Боксер трагически умер после поединка против Сабриэля Матиаса.

Церемония прощания с Максимом прошла в морге Николаевской больницы Петергофа. На ней присутствовали около 200 человек.

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Среди людей, которые пришли попрощаться с Дадашевым, – его родственники, друзья и просто поклонники боксера.

В Петергофе прошла церемония прощания с боксером Максимом Дадашевым pic.twitter.com/6AP3jLHLDb — Бокс/ММА (@boxing_mma_se) 4 августа 2019 г.

В Петергофе состоялась церемония прощания с боксером Максимом Дадашевым pic.twitter.com/cr798VSuSI — Спорт-Экспресс (@sportexpress) 4 августа 2019 г.

Дадашев был похоронен по мусульманскому обряду на городском кладбище Петергофа.

Поминальная молитва (или джаназа-намаз) на церемонии прощания с Максимом Дадашевым pic.twitter.com/o6ZQindiio — Бокс/ММА (@boxing_mma_se) 4 августа 2019 г.

Что известно о смерти Максима Дадашева

Российский боксер Максим Дадашев умер в США в результате травм, полученных во время боя, состоявшегося в ночь на 20 июля. В 11-м раунде боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом россиянин пропустил мощный удар слева, но с трудом устоял на ногах.

Матиас пошел добивать соперника, но нокаутировать не сумел, ведь угол россиянина остановил поединок. После завершения встречи боксеру стало плохо, и его экстренно госпитализировали.

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Медики сумели устранить кровоизлияние и снять отек. Дадашев был введен в медикаментозную кому. В ходе операции у Максима была удалена часть черепа. 23 июля Максим Дадашев умер. По сообщению ТАСС, у боксера не выдержало сердце.

Максим Дадашев – 28-летний российский боксер. На профессиональном ринге провел 14 поединков. 13 поединков Дадашев выиграл (11 нокаутом). 14-й поединок был против Матиаса, который он проиграл.

В любительской карьере он становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России. Дадашев был участником Европейских игр 2015 года. Мастер спорта России международного класса.