В России разгорелся громкий скандал из-за школьника с прической в стиле Златана Ибрагимовича

У школьника Прохора в российском городе Сосновоборск возникли проблемы в школе из-за прически в стиле нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича.

Конфликт вокруг прически ученика четвертого класса школы №4 в Сосновоборске возник в начале учебного года.

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Преподаватель и директор школы сделали замечание мальчику, который пришел в учебное заведение с прической, как у кумира – нападающего Златана Ибрагимовича. Руководство школы сочло неуместным то, что он выбрил виски, осветлил волосы и собрал их в хвостик на затылке, и вызвали его родителей.



Мальчик Прохор сделал прическу в стиле Златана Ибрагимовича

Взрослым предложили либо сменить прическу сыну, либо забрать его из школы на домашнее обучение. В итоге мать добилась, чтобы ее сын ходил в школу в своем нынешнем образе.

"Я бы хотела сказать слова благодарности всем, кто нас поддержал. Всем, кто не остался равнодушным", – цитирует маму мальчика телеграмм-канал Mash.

К слову, защитники Прохора устроили флешмоб, а еще написали в соцсетях самому Ибрагимовичу с просьбой поддержать юного футболиста из Сосновоборска.

Интересно, что в 2011 году сам Ибра столкнулся с требованием тогдашнего владельца "Милана" Сильвио Берлускони отказаться от копны волос и хвостика, чтобы не быть похожим на гигантского самурая.