В России у болельщицы на трибуне прямо во время матча начались роды

У болельщицы на трибунах начались роды прямо во время матча по керлингу на Универсиаде-2019 в российском Красноярске.

Девушку отвезли в ближайший роддом, где она благополучно родила мальчика, которого назвали Кириллом.

У меня вообще срок был 9 марта, у меня сын. Я его настраиваю, говорю: "Главное не 8-го, главное не 8-го, давай раньше. Я несколько дней себя настраивала, он не хочет. Я и говорю:" Поехали на керлинг, раз есть возможность. И я понимаю, что началось. Поворачиваюсь к мужу и говорю: "Началось",

– рассказала молодая мама Евгения Демидова.

"Видимо, придется отдать сына на керлинг", – смеясь, резюмировала девушка.

В Красноярске у местной жительницы начались роды прямо на трибуне во время Универсиады. Молодая мама теперь шутит, что придется отдать новорожденного сына в секцию керлинга. pic.twitter.com/xTfgBG2hSp — IZ.RU (@izvestia_ru) 4 марта 2019 г.

Спорт 24 писал, что в российском Краснодаре внезапно умер талантливый 21-летний боец смешанных единоборств (MMA) Аркадий Лисин.

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