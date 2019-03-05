В России у болельщицы на трибуне прямо во время матча начались роды

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Евгения Демидова
Евгения Демидова / instagram.com/winteruniversiade2019/

У болельщицы на трибунах начались роды прямо во время матча по керлингу на Универсиаде-2019 в российском Красноярске.

Девушку отвезли в ближайший роддом, где она благополучно родила мальчика, которого назвали Кириллом.

У меня вообще срок был 9 марта, у меня сын. Я его настраиваю, говорю: "Главное не 8-го, главное не 8-го, давай раньше. Я несколько дней себя настраивала, он не хочет. Я и говорю:" Поехали на керлинг, раз есть возможность. И я понимаю, что началось. Поворачиваюсь к мужу и говорю: "Началось",
– рассказала молодая мама Евгения Демидова.

"Видимо, придется отдать сына на керлинг", – смеясь, резюмировала девушка.

Спорт 24 писал, что в российском Краснодаре внезапно умер талантливый 21-летний боец смешанных единоборств (MMA) Аркадий Лисин.

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Теги: Новости России Спорт
Источник: 24 Канал
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