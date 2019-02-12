В России ватерполисты устроили массовую драку прямо в бассейне во время матча: видео

128 Читати новину українською
Российский ватерполисты в матче "Синтез" – "Спартак"
Российский ватерполисты в матче "Синтез" – "Спартак" / sintez-kazan.ru

Матч чемпионата России по водному поло между казанским "Синтезом" и волгоградским "Спартаком" был прерван из-за массовой драки. В драке приняли участие даже запасные.

За 4 минуты до конца матча при счете 9:6 в пользу волгоградцев, сразу несколько ватерполистов сцепились в драке. Вскоре к ним присоединились и запасные, которые прыгнули в бассейн с бортика.

Читайте также: Жозе Моуринью будет вести программу на российском пропагандистском канале

Видео драки ватерполистов в России

Арбитры остановили встречу. Впоследствии они приняли решение вообще не продолжать игру.

Стоит добавить, что напряжение между двумя командами возникло еще перед этим матчем. В субботу, 9 февраля, хозяева бассейна выиграли первый матч с минимальным отрывом, а их главного тренера удалили на последней минуте за неспортивное поведение. Все потому, что обе команды ведут борьбу за второе место в регулярном чемпионате.

blog_ava
ТОП-14 фильмов о любви ко Дню Святого Валентина
сегодня
11836
Теги: Спорт Новости России Водное поло
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Умер Виталий Хмельницкий – легендарный игрок "Динамо" и "Шахтера"
сегодня 21:55 Умер Виталий Хмельницкий – легендарный игрок "Динамо" и "Шахтера"
88
Три украинских арбитра отстранены от судейства из-за ошибок и обязаны уплатить штраф
сегодня 19:30 Три украинских арбитра отстранены от судейства из-за ошибок и обязаны уплатить штраф
63
Без шансов: Зинченко был нещадно раскритикован звездным партнером по команде (видео)
сегодня 17:19 Без шансов: Зинченко был нещадно раскритикован звездным партнером по команде (видео)
256
Mercedes представила новый болид Формулы-1: фото и видео
сегодня 14:19 Mercedes представила новый болид Формулы-1: фото и видео
59
Сразу трое украинцев проведут следующие бои 29 марта в Канаде
сегодня 09:51 Сразу трое украинцев проведут следующие бои 29 марта в Канаде
103
Дубль Дзаньоло позволил "Роме" победить "Порту": видео
сегодня 00:02 Дубль Дзаньоло позволил "Роме" победить "Порту": видео
428
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук