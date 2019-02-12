В России ватерполисты устроили массовую драку прямо в бассейне во время матча: видео

Матч чемпионата России по водному поло между казанским "Синтезом" и волгоградским "Спартаком" был прерван из-за массовой драки. В драке приняли участие даже запасные.

За 4 минуты до конца матча при счете 9:6 в пользу волгоградцев, сразу несколько ватерполистов сцепились в драке. Вскоре к ним присоединились и запасные, которые прыгнули в бассейн с бортика.

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Видео драки ватерполистов в России

Арбитры остановили встречу. Впоследствии они приняли решение вообще не продолжать игру.

Стоит добавить, что напряжение между двумя командами возникло еще перед этим матчем. В субботу, 9 февраля, хозяева бассейна выиграли первый матч с минимальным отрывом, а их главного тренера удалили на последней минуте за неспортивное поведение. Все потому, что обе команды ведут борьбу за второе место в регулярном чемпионате.