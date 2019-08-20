В России во время пробежки умерла 25-летняя известная легкоатлетка

В России во время тренировки умерла 25-летняя легкоатлетка Маргарита Плавунова.

19 августа спортсменка решила пробежаться перед очередными соревнованиями, однако упала в траву, где ее и нашли.

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Сейчас тело направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы. После необходимых исследований специалисты объявят окончательную причину смерти девушки. Эксперты не исключают, что к трагическим последствиям могли привести чрезмерные нагрузки.

Маргарита Плавунова специализировалась на барьерном беге. Как сообщают российские СМИ, она была очень перспективной спортсменкой.

В копилке ее наград – победы в региональных и всероссийских стартах. Также Маргарита участвовала в чемпионате России.