В России во время тренировки умер 22-летний футболист
22-летний защитник московской "Казанки" Иннокентий Самохвалов внезапно умер во время тренировки.
Об этом сообщается на официальном сайте московского "Локомотива".
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Футболист умер во время утренней тренировки. Отмечается, что спортсмену стало плохо, но другие детали не уточняются.
"Кеша пришел в нашу Академию в третьем классе, выигрывал молодежное первенство России. Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. ФК "Локомотив" поражен тем, что произошло. Это огромное горе для нашей семьи. Мы выражаем соболезнования родным и близким Иннокентия", – говорится в сообщении клуба.
Что известно об Иннокентии СамохваловеСамохвалов был воспитанником "Локомотива", в составе которого он становился победителем молодежного первенства России. Перед началом нынешнего сезона футболист перешел в "Казанку", которая является фарм-клубом "Локомотива". В этом сезоне он провел 16 матчей в чемпионате Второй лиги. У Самохвалова остались жена и дочь.
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