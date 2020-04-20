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В России во время тренировки умер 22-летний футболист

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Иннокентий Самохвалов умер / ФК "Локомотив"

22-летний защитник московской "Казанки" Иннокентий Самохвалов внезапно умер во время тренировки.

Об этом сообщается на официальном сайте московского "Локомотива".

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Футболист умер во время утренней тренировки. Отмечается, что спортсмену стало плохо, но другие детали не уточняются.

"Кеша пришел в нашу Академию в третьем классе, выигрывал молодежное первенство России. Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. ФК "Локомотив" поражен тем, что произошло. Это огромное горе для нашей семьи. Мы выражаем соболезнования родным и близким Иннокентия", – говорится в сообщении клуба.

Что известно об Иннокентии СамохваловеСамохвалов был воспитанником "Локомотива", в составе которого он становился победителем молодежного первенства России. Перед началом нынешнего сезона футболист перешел в "Казанку", которая является фарм-клубом "Локомотива". В этом сезоне он провел 16 матчей в чемпионате Второй лиги. У Самохвалова остались жена и дочь.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Новости России
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