В России во время тренировки умер 22-летний футболист

22-летний защитник московской "Казанки" Иннокентий Самохвалов внезапно умер во время тренировки.

Об этом сообщается на официальном сайте московского "Локомотива".

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Футболист умер во время утренней тренировки. Отмечается, что спортсмену стало плохо, но другие детали не уточняются.

"Кеша пришел в нашу Академию в третьем классе, выигрывал молодежное первенство России. Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. ФК "Локомотив" поражен тем, что произошло. Это огромное горе для нашей семьи. Мы выражаем соболезнования родным и близким Иннокентия", – говорится в сообщении клуба.

Сегодня в нашей семье горе – не стало защитника «Казанки», воспитанника Академии клуба Иннокентия Самохвалова. Нашего Кеши.



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Мы тебя не забудем, Кеш! pic.twitter.com/0kXHw6rIHu — ФК «Казанка» Москва (@fckazanka) April 20, 2020

Что известно об Иннокентии СамохваловеСамохвалов был воспитанником "Локомотива", в составе которого он становился победителем молодежного первенства России. Перед началом нынешнего сезона футболист перешел в "Казанку", которая является фарм-клубом "Локомотива". В этом сезоне он провел 16 матчей в чемпионате Второй лиги. У Самохвалова остались жена и дочь.

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