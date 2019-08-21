В России водитель без прав целенаправленно сбил троих паралимпийцев

В России вечером 19-го августа мужчина на автомобиле "Шевроле Ланос" наехал на спортсменов-паралимпийцев. Пострадали Диана Циплина, Александр Легостаев и Сергей Сафин, которые приехали на сборы в город Алексин.

Вечером спортсмены, которые занимаются бочче, вышли на прогулку, и на них наехал мужчина на автомобиле. Водитель проехал мимо, развернулся и целенаправленно решил сбить спортсменов.

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Злоумышленник попытался скрыться с места происшествия, но потерял номер. Именно это помогло идентифицировать нарушителя. Им оказался 39-летний Александр Горбунов, который был лишен водительского удостоверения еще в 2013 году.

По сообщению старшего тренера сборной России по бочче Татьяны Кузнецовой, паралимпийцы получили небольшие раны, удар пришелся на коляски.

Эти ребята являются членами спортивной сборной. Они получили небольшие раны, их спасли коляски – весь удар пришелся на них. Коляски сильно пострадали, постараемся сделать все возможное, чтобы они смогли на них играть.



Ребята сами не знают, что побудило водителя наехать на них. Они стояли на обочине, водитель притормозил, когда проезжал мимо, а потом специально повернул руль и въехал в них. Он их сбил и уехал. Были свидетели, которые тоже не могут понять, что это вообще было,

– рассказала Кузнецова.



Фото: newstula.ru

По информации "РИА Новости", полицейские уже задержали водителя.

Что такое бочче? Это игра с мячом, которая больше всего распространена в Италии, частично в Европе и в местах проживания итальянских мигрантов, в том числе в Австралии, Северной и Южной Америке. В бочче обычно играют на грунтовом или заасфальтированном поле. Шары для игры (бочче) могут быть металлическими или пластмассовыми. В отличие от шаров для боулза, шары для бочче имеют сферическую форму. Игра происходит между двумя игроками или двумя командами (по два, три или четыре игрока в каждой).



Матч начинается случайно выбранной стороной, которой предоставляется возможность бросить меньший мяч джек с одного конца игрового поля в зоне длиной 5 метров, которая заканчивается на расстоянии 2,5 м от дальнего конца поля. Если игроки, которые начали игру, два раза не попадают мячом в эту зону, другая команда получает возможность бросить джек в произвольно выбранную зону.



Игрок (команда), который попадет джеком в необходимую зону, получает возможность первым бросить шар. Как только бросили первый шар, другая сторона также получает возможность бросить свой первый шар. Далее ход переходит к команде, шары которой находятся дальше от джека, и так продолжается, пока одна из команд не использует все свои четыре шара.



Тогда вторая команда использует оставшиеся у нее шары. Подсчет баллов: команде засчитывается один балл за каждый шар, который ближе к джеку, чем ближайший к нему шар соперников. Продолжительность игры варьируется в зависимости от региона (как правило, до 7-13 баллов).