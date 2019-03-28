В России забрали еще две золотые медали Олимпиады-2014 в Сочи из-за допинга

Международный олимпийский комитет подтвердил, что сборная России лишена двух золотых медалей зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. Их россияне "выиграли" в бобслее.

Российские бобслеисты Александр Зубков, Алексей Воевода, Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло официально лишены побед на Олимпиаде-2014 в соревнованиях двухместных и четырехместных экипажей, сообщает Inside the Games.

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Поэтому золотые медали в двойке перейдут к швейцарцам Беату Хефти и Алексу Бауманну. Американцы Стивен Холкомб и Стивен Лэнгтон станут обладателями серебра. Латвийская команда Оскарса Мелбардиса и Даументса Дрейскенса получат бронзовые медали.

В четверках золото получит квартет из Латвии (Оскар Мелбрадис, Арвис Вилкасте, Даумант Дрейшкенс и Янис Стренга). Сборная США (Стивен Холкомб, Кертис Томасевич, Кристофер Фогт и Стивен Лэнгтон) вместо бронзы поднялась на второе место. Британская команда Джона Джеймса Джексона, Стюарта Бенсона, Брюса Таскера и Джоэла Ферона поднимется на третье место.

В МОК решили организовать специальную передачу медалей новым чемпионам и призерам. ;ри этом золотые награды получит семья Стивена Холкомба, который умер в мае 2017 года. Однако для этого МОК придется изготовить новые медали, ведь российская сборная отказалась отдавать золотые награды.

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Еще в 2017 году повторные анализы обнаружили допинг в крови Александра Зубкова. К тому времени он уже был президентом федерации бобслея России. Сначала его лишили золотых медалей и пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх. Впоследствии последнее решение заменили на недопуск на одну Олимпиаду (в 2018 году в Пхенчхане). Летом 2018 Зубков обжаловал это решение в Мосгорсуде, который в ноябре того же года отказал в признании решения CAS на территории России. Тем самым на территории России Зубков де-юре считается олимпийским чемпионом. Все это было ради того, чтобы сохранить пожизненную президентскую стипендию. После этого в МОК пригрозили России недопущением на олимпийские игры. Однако награды россияне так и не вернули.