В России загадочно умер известный боец MMA в возрасте 21 года: видео последнего боя

В российском Краснодаре внезапно умер талантливый 21-летний боец смешанных единоборств (MMA) Аркадий Лисин.

Как сообщили в организации Prime Fight Management, причины смерти спортсмена выясняются. Лисин за свою карьеру в MMA одержал шесть побед и потерпел два поражения.

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Также Аркадий Лисин становился чемпионом Prime Selection в 2016 году. Спортсмен выступал на международном турнире по самбо "Плотформа S-70" в 2017 году.

Летом 2018 года Аркадий в заключительном бою фестиваля в Ростове-на-Дону, где местные бойцы боролись с представителями Краснодара, победил Бенисио Егорова, и больше в октагоне россиянин с тех пор не появлялся.

Что такое MMA?

Боевые искусства (часто называемые "боями без правил"), представляющие собой сочетание множества техник, школ и направлений единоборств. ММА сочетает ударную технику и борьбу как в стойке (клинч), так и на полу (партер).

Ранние соревнования по смешанным единоборствам имели минимум правил, в связи с критикой спорта как "кровавой бойни" были введены дополнительные ограничения для повышения безопасности спортсменов и привлечения новых зрителей. Современные ММА являются одним из наиболее быстро развивающихся видов спорта.

Смотрите видео последнего боя Аркадия Лисина

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