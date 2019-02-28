В России загадочно умер известный боец MMA в возрасте 21 года: видео последнего боя

48 Читати новину українською
Умер Аркадий Лисин
Умер Аркадий Лисин / Фото из открытых источников

В российском Краснодаре внезапно умер талантливый 21-летний боец смешанных единоборств (MMA) Аркадий Лисин.

Как сообщили в организации Prime Fight Management, причины смерти спортсмена выясняются. Лисин за свою карьеру в MMA одержал шесть побед и потерпел два поражения.

Читайте также: Брата Нурмагомедова брутально нокаутировали коленом: видео

Также Аркадий Лисин становился чемпионом Prime Selection в 2016 году. Спортсмен выступал на международном турнире по самбо "Плотформа S-70" в 2017 году.

Летом 2018 года Аркадий в заключительном бою фестиваля в Ростове-на-Дону, где местные бойцы боролись с представителями Краснодара, победил Бенисио Егорова, и больше в октагоне россиянин с тех пор не появлялся.

Что такое MMA?
Боевые искусства (часто называемые "боями без правил"), представляющие собой сочетание множества техник, школ и направлений единоборств. ММА сочетает ударную технику и борьбу как в стойке (клинч), так и на полу (партер).
Ранние соревнования по смешанным единоборствам имели минимум правил, в связи с критикой спорта как "кровавой бойни" были введены дополнительные ограничения для повышения безопасности спортсменов и привлечения новых зрителей. Современные ММА являются одним из наиболее быстро развивающихся видов спорта.

Смотрите видео последнего боя Аркадия Лисина

Подписывайтесь на наш​ Twitter и Telegram

blog_ava
Прогноз погоды на 28 февраля: последний день зимы будет по-зимнему коварным
сегодня
508
Теги: Спорт Смешанные единоборства
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Болельщик вылепил из пластилина скульптуру украинской чемпионки Билодид: впечатляющее видео
сегодня 12:08 Болельщик вылепил из пластилина скульптуру украинской чемпионки Билодид: впечатляющее видео
8
Зозуле отказали в отмене желтой карточки: украинец пропустит важный матч "Альбасете"
сегодня 10:59 Зозуле отказали в отмене желтой карточки: украинец пропустит важный матч "Альбасете"
15
Не взял российский паспорт, и считаю это правильным, – украинский футболист
сегодня 10:38 Не взял российский паспорт, и считаю это правильным, – украинский футболист
122
"Манчестер Сити" с Зинченко обыграл "Вест Хэм": видео голов
сегодня 09:56 "Манчестер Сити" с Зинченко обыграл "Вест Хэм": видео голов
86
"Челси" обыграл "Тоттенхэм" в лондонском дерби: видео голов
сегодня 09:29 "Челси" обыграл "Тоттенхэм" в лондонском дерби: видео голов
58
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук