В России заявили, что Гассиев "переедет" Усика в реванше
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев считает, что Мурат Гассиев справится в реванше с бывшим абсолютным чемпионом мира в крузервейте Александром Усиком.
Кремлев уверен в том, что между Гассиевым и Усиком будет организован бой-реванш.
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Многие спрашивают меня о бое между Гассиевым и Усиком. Я могу сказать, что реванш будет, и я уверен, что Мурат "переедет" своего оппонента. В первом бою были объективные причины, но я ни в коем случае не умаляю заслуг Александра. Усик – хороший боксер, но Мурат его "переедет" в реванше. При хорошем состоянии Гассиева, поверьте, результат будет другим,
– приводит слова Кремлева официальный сайт Федерации бокса России.
- Усик уверенно победил Гассиева в 12-раундовом поединке за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, который прошел в июле 2018 года в Москве.
- Александр тогда стал абсолютным чемпионом, завоевав титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBA super, объединив их с выигранными ранее чемпионскими поясами по версиям WBO Super и WBC.
- Кроме этого Усик стал обладателем Кубка Мохаммеда Али лучшему боксеру первого тяжелого веса в мире и титула чемпиона по версии авторитетного боксерского издания The Ring.
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