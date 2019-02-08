В России застрелили известного боксера, который выиграл титул в оккупированном Крыму

В четверг, 7 Февраля, в Белгороде был убит профессиональный боксер, победитель первенства России Александр Костромин. Тело спортсмена с огнестрельным ранением нашли рядом с его домом.

Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Белгородской области, передает ТАСС.

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"Тело Костромина с огнестрельным ранением было обнаружено в четверг вечером недалеко от дома, где он проживал. На данный момент на месте работает оперативно-следственная группа", – рассказали в ведомстве.

Александру Костромину 9 февраля должно было исполниться 30 лет. Он выступал в весовой категории до 80 кг. Свой первый серьезный бой спортсмен провел в 2005 году, став победителем первенства России. В 2014 году взял "золото" международного турнира по боксу в Крыму.

Костромин провел на профессиональном ринге три боя, и все выиграл. 16 февраля должен был состояться четвертый – в Риге.

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