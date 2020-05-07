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В российском "Локомотиве" обнаружили вспышку коронавируса

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Коронавирус в "Локомотиве"
Коронавирус в "Локомотиве" / Юга.ру

Два сотрудника российского "Локомотива" прошли положительный тест на коронавирус. Один из больных работников клуба госпитализирован, другой лечится дома.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе футбольного клуба.

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"Один случай был диагностирован в конце прошлой недели, второй – на этой неделе. Один сотрудник проходит лечение в больнице, а второй – дома. Коллеги являются сотрудниками клуба, которые никак не контактируют с футболистами", – сказали в клубе.

  • Нынешний розыгрыш российской Премьер-Лиги был приостановлен в марте наряду с практически всеми турнирами в мире из-за пандемии коронавируса.
  • После 22 туров первое место в турнирной таблице чемпионата занимает "Зенит", на счету которого 50 очков. В тройку лидеров также входят "Локомотив" и "Краснодар" (оба – 41).
  • По последним данным, количество больных COVID-19 в России выросло до 177 160 человек. За время эпидемии умерли 1 625 пациентов, выздоровели 23 803 человека.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Новости России Новости Спорта Футбол Спорт
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