В Россию не поеду никогда – деньги не самое важное в моей жизни, – Юрий Вернидуб

Украинский тренер Юрий Вернидуб исключает возможность работы в России. По словам тренера, он открыт для предложения из любой постсоветской страны, кроме России. Беларусь, где Вернидуб работает в солигорском "Шахтере", тренер также назвал страной, где он готов работать.

Свое решение не работать в российском чемпионате экс-тренер луганской "Зари" объяснил военной агрессией РФ против Украины.

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Кто прав, рассудит только время. Но я думаю, мы ни в чем не виноваты. Украина была бы виновата только в том случае, если пришла на чью-то территорию. К сожалению, пришли на нашу. Считаю, что не стоило приходить – мы сами прекрасно разобрались бы в этом. Россия же смогла разобраться с Чечней? Никто не мешал и никто не приходил? Другое дело, если бы мы обратились и кричали "помогите". Хочу раз и навсегда закрыть в вас эту тему.

А в Россию не поеду никогда. И ни за какие деньги. Хотя варианты были, и много – не боюсь об этом говорить. К счастью, деньги не самое важное в моей жизни. Они нужны, но не хочу их получать – хочу зарабатывать. Тогда легче и собирать, и тратить. Когда же начинаешь мутить, делаешь что-то не то, а требуешь многое – это неправильно. Так меня воспитали родители, и я им благодарен,

– сказал Вернидуб в интервью "Прессболу".

7 ноября Юрий Вернидуб возобновил тренерскую карьеру. Украинский тренер официально возглавил белорусский клуб "Шахтер" Солигорск.

Вернидуб возглавлял "Зарю" с осени 2011 года по май 2019 года. Под руководством Вернидуба "Заря" впервые в истории выиграла бронзовые медали чемпионата Украины (в сезоне 2016/17).

В течение последних пяти сезонов луганчане стабильно финишировали в верхней пятерке, благодаря чему участвовали в Лиге Европы.