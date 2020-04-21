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В Ровно неожиданно умер легендарный украинский автогонщик

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Сергей Пелешок умер / visti.rovno.ua

21 апреля внезапно перестало биться сердце известного украинского профессионального автогонщика, директора автомобильного клуба "MIR" Сергея Пелешка.

Об этом сообщил Леонид Косянчук на своей странице в Facebook.

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"Внезапно пришла печальная и трагическая новость: наш друг и брат Сергей Пелешок покинул этот безумный мир... Не от коронавируса. Упокой Господи его праведную душу!"– написал Косянчук.

Пелешок почувствовал себя плохо 20 апреля. Его срочно госпитализировали и в больнице у него диагностировали инсульт. Несмотря на усилия врачей, спортсмен умер.

Пелешок был мастером спорта СССР по автогонкам. Был президентом автомобильного клуба "MIR", который организовал немало престижных соревнований.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Авто Ровно Спорт
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