В сборной Германии разгорелся новый скандал из-за игроков "Баварии"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев сообщил игрокам мюнхенской "Баварии" Жерому Боатенгу, Томасу Мюллеру и Матсу Хуммельсу о своем решении больше не вызывать их в расположение национальной команды.

"2019 год – время нового старта для сборной Германии. Мы хотим кардинальных изменений в команде. Хотим продолжить то, что начали делать в прошлом году, когда Боатенг, Матс Хуммельс и Томас Мюллер попали в состав сборной. Я планирую больше не вызывать этих игроков в сборную. Мне было важно объяснить футболистам "Баварии" свое решение и планы по реформированию команды. Я сообщил им об этом в понедельник, во время личной встречи в Мюнхене. Пришло время определить курс сборной Германии на будущее. Мы хотим дать команде новое лицо, и я уверен, что это правильный шаг", – цитирует Лева Bild.

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В "Баварии" решение Лева приняли неоднозначно. Председатель правления мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге и спортивный директор Салихамиджич считают, что тренер "Манфашта" выбрал не лучшее время.

Как правило, мы не комментируем решение главного тренера сборной Германии, ведь формирование состава сборной является исключительно ответственностью Йоахима Лева. Однако мы считаем, что момент для озвучивания решения относительно наших игроков выбран не лучший. Последний матч сборная Германии провела 19 ноября 2018 года. Нас смущает, что теперь, после трех с половиной месяцев, перед матчем с "Вольфсбургом" и повторным, важнейшим матчем Лиги чемпионов с "Ливерпулем" общественность и наши футболисты были проинформированы о решении. Еще больше нас удивляет тот факт, что это произошло в рамках неожиданного визита Йоахима Лева и Оливера Бирхоффа (директора сборной и академии, – Спорт24) на "Зебенерштрассе", о котором мы не были уведомлены,

– говорится в заявлении.

"Томас Мюллер (100 матчей), Матс Хуммельс (70) и Боатенг (76) в целом провели 246 матчей за сборную Германии. Они внесли большой вклад в невероятно успешную декаду Бундестим, которая ознаменовалась победой на чемпионате мира 2014 года. "Бавария" относится с огромным уважением к спортивным заслугам Томаса, Матса и Жерома перед национальной сборной и немецким футболом", – добавили в "Баварии".

Также не оставил без внимания инцидент главный тренер "Баварии" Нико Ковач.

"Я знаю, что мои игроки разочарованы – особенно тем, что Лев принял окончательное решение, а не временное. На мой взгляд, говорить про 29 или 30-летнего игрока, что он прошлое, не очень правильно. Однако ребята полностью сфокусированы на предстоящих матчах и я уверен, что их игра скажет все за них", – приводит слова Ковача пресс-служба "Баварии".

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Нападающий Томас Мюллер не понимает, почему решение окончательное.

Чем больше об этом думаю, тем больше злюсь из-за того, как это произошло. Не понимаю, почему это решение должно быть окончательным. Тренер должен делать выбор, я в этом не сомневаюсь, но мы с Матсом и Жеромом все еще можем играть на высоком уровне. Я был ошарашен этой новостью. В составе сборной Германии мы успешно выступали на протяжении многих лет. Всегда гордился, что могу носить футболку национальной команды. Всегда выкладывался по максимуму, это было удивительное приключение. Я боец, но теперь смогу только наблюдать за командой,

– цитирует Мюллера Goal.com.

Также расстроен Жером Боатенг.

"Я расстроен этой новостью, потому что представлять Германию на международной арене всегда было важно для меня. Однако я уважаю решение тренера о новом курсе развития команды. Сам я тоже был молод и пробивался в состав, составляя конкуренцию возрастным игрокам. Лично я убежден, что способен продолжать выступления на высоком уровне, и буду продолжать демонстрировать это в будущем.

Я всегда буду вспоминать время в национальной команде с удовольствием. Я всегда гордился возможностью играть в футболке сборной Германии и никогда не забуду лето 2014 года. Однако я бы хотел сыграть еще раз за национальную команду на прощание. Удачи сборной Германии в будущем!", – написал Боатенг на странице в Twitter.

В конце концов, поддержал Боатенга бывший партнер по сборной Месут Озил, который летом со скандалом завершил карьеру в национальной команде.

Выше голову, брат. С самого начала в молодежных национальных командах мы пережили множество особых моментов вместе. Ты действительно настоящий друг и великий человек. На поле и за его пределами. Жаль, что один из лучших немецких игроков последних десятилетий должен покинуть сборную таким образом,

– написал Озил на странице в Twitter.

Отметим, что в 2018 году Германия неудачно выступила на Чемпионате мира по футболу в России, где проиграла Мексике и Южной Корее и не смогла выйти в плей-офф. Кроме того немцы заняли третье место в Лиге наций, где противостояли Франции и Нидерландам. Поэтому в следующем розыгрыше Германия будет играть во втором дивизионе.

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