В сборной Германии возник скандал из-за формы от adidas: фото

Компания adidas разработала форму для сборной Германии для участия в Евро-2020. Однако через несколько дней после презентации из-за этой формы возник скандал.

По данным Bild, фамилия некоторых футболистов немецкой сборной на форме были написаны с ошибками. В частности, фамилия Йонаса Хектора была написана как Hecktor вместо Hector, а на футболке Луки Вальдшмидта вместо Waldschmidt написали Waltschmidt.

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В компании уже извинились за ошибку. При этом следует напомнить, что adidas – немецкая компания, поэтому ошибки в фамилии игроков сборной Германии выглядит несколько странно.

Еще удивительнее выглядит то, что adidas представила форму сборной Германии для участия в Евро-2020, несмотря на то, что команда еще не пробилась на турнир.

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Но скандал со сборной Германии – не единственный для adidas. Она представила и форму сборной России. И российские игроки оказались недовольны ею. Дело в том, что российский флаг на рукавах формы был перевернут. В сети уже начали шутить по этому поводу, назвав форму Hände hoch (руки вверх на немецком). При этом на матче против Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября) команда выйдет в форме старого образца.