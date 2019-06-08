В сборной Украины объяснили, почему не вызывают Романа Зозулю на матчи

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Роман Зозуля может получить вызов в сборную Украины
Роман Зозуля может получить вызов в сборную Украины

Во время матча сборной Украины против Сербии на "Арене Львов", фанаты вывесили баннер с призывом вызвать нападающего Романа Зозулю в сборную Украины. Пресс-секретарь главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Николай Васильков прокомментировал ситуацию с вызовом игрока.

Напомним, еще перед матчем фанаты сборной начали акцию с требованием вызвать Зозулю в сборную.

По словам Василькова, Зозуля в кругу игроков, на которых рассчитывает тренерский штаб. Однако на матчи квалификации Евро-2020 его решили не вызывать. Одна из причин – нападающий в эти дни играет официальные матчи за испанский "Альбасете". Он сыграл 4 июня против "Малаги" и даже забил гол. Еще один матч – в субботу, 8 июня. А также "Альбасете" ожидаю переходные матчи за право выступить в Примере.

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Еще одна причина, по словам Василькова, в том, что Шевченко использует схему с одним нападающим. В то время как Зозуля в "Альбасете" играет как второй нападающий. Поэтому игрок не вполне подходит под схему игры сборной. Но вполне вероятно, что игрока вызовут на матчи сборной в сентябре 2019 года.

Стоит добавить, что председатель комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич был в Испании на матче "Альбасете", чтобы лично посмотреть игру Зозули.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Сборная Украины по футболу Роман Зозуля
Источник: 24 канал
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