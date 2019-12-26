В сборной Украины по биатлону произойдут кадровые изменения перед Кубком мира в Оберхофе

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина выступит на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Об этом заявил президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

Меркушина начала сезон на первом этапе Кубка мира, однако после неудачных гонок в Эстерсунде была отправлена ​​на Кубок IBU.

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У нас стартует в гонке пять девушек, а претенденток на место на втором этапе было семь. Кому-то пришлось отправиться в Риднау (Кубок IBU, – Спорт24). Насте, во-первых, надо было найти психологическую и эмоциональную уверенность, а на Кубке IBU как раз была программа, которая ей идеально подходила. И в более мягкой обстановке Кубка IBU она эту уверенность почувствовала,

– цитирует главу ФБУ biathlon.com.ua.

По словам Бринзака, в команде планировали, что Меркушина будет только на одном этапе Кубка IBU. Однако биатлонистка решила принять участие в двух. "Мы пошли навстречу и Настя осталась еще на Обертиллиах", – добавил Брынзак.

Теперь же Меркушина вместе с командой поедет на четвертый этап Кубка мира в Оберхоф. "Думаю, (Меркушина, – Спорт24) будет бежать первый этап классической эстафеты", – сказал Брынзак.

Четвертый этап Кубка мира в Оберхофе стартует 9 января. Подробнее о новом биатлонном сезоне читайте на сайте Спорт24.