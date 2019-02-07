В сборной Украины по биатлону станет больше россиян

В сборной Украины по биатлону отныне будет выступать представительница России Анастасия Рассказова. Спортсменка получила разрешение смены спортивного гражданства.

В адрес Федерации биатлона Украины поступило письмо Международного союза биатлонистов (IBU) о том, что исполнительным комитетом организации принято решение о разрешении смены спортивного гражданства для биатлонистки сборной Украины Анастасии Рассказовой.

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Таким образом, Рассказова сможет принять участие в соревнованиях последнего этапа юниорского Кубка IBU в шведском Торсби (1-2 марта), а также на Юниорском чемпионате Европы в норвежском (6-10 марта).

Отметим, что в сборной Украины работает российский тренер. В мае 2018 года Федерация биатлона решила выбрать россиянина Андрея Прокунина главным тренером женской сборной Украины по биатлону. Контракт с ним будет действовать четыре года.

1 августа 2018 года президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что российские биатлонистки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко проходят процесс натурализации и будут представлять Украину на международных соревнованиях. Спортсменки имеют украинские корни – их родители украинцы, а документы о принятии гражданства Украины находятся на стадии оформления.

Кто такая Анастасия Рассказова? Российская биатлонистка, которая родилась в городе Хабаровск (Россия). 20-летняя спортсменка в составе молодежной сборной России выступала только на Молодежном чемпионате мира U-19 и Молодежном кубке IBU.

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