В сборной Украины по теннису прокомментировали сенсационное поражение от шведок

Капитан сборной Украины в Кубке Федерации Михаил Филима прокомментировал поражение от Швеции в первом туре группы В Первой группы Евро-Африканской зоны.

По словам тренера, лидер сборной Леся Цуренко не продемонстрировала свою лучшую игру.

Читайте также: Ястремская может покинуть расположение сборной Украины после победы на Кубке Федерации

Леся не справилась с нагрузкой. Мы искали пути, как выйти из этого состояния, но, к сожалению, Леся не показала той игры, которую она может. Поэтому для нас это было очень обидное поражение после первого суперматча. Однако я считаю, что наша пара была достаточно близка к победе. В третьем сете несколько мячей, брейк-поинтов сыграли не в нашу пользу,

– цитирует Филима Xsport.

"Мои ожидания от пары (Надежда Киченок/Марта Костюк, – Спорт24) оправдались. Марта сыграла и первый, и третий сет блестяще. Не могу сказать, что Надя что-то "потеряла". Она была лидером нашей пары. Сыграв один мяч не в нашу пользу – 5:5, 5:6 – и все, матч пошел. Мы эту комбинацию наигрывали еще неделю назад и думаю, что в будущем это будет неплохая пара.

У нас все еще есть перспектива выйти в финал. В другом матче Болгария очень неожиданно обыграла Эстонию, поэтому мы будем играть на победу. Будем следить, как сыграют наши соперницы. Шансы у нас еще есть", – отметил капитан украинской команды.

Сборная Украины проиграла первое противостояние в рамках группового раунда Кубка Федерации. Украинские теннисистки уступили шведкам со счетом 2:1.

Первую и единственную победу для сборной Украины завоевала Даяна Ястремская. 18-летней украинке противостояла опытная Йоханна Ларссон, которую Даяна обыграла в двух сетах. Зато свой матч не смогла выиграть Леся Цуренко, которая разгромно проиграла Ребекке Петерсон. Надежда Киченок/Марта Костюк потерпели фиаско в парном матче.

Уже 7 февраля украинки сыграют против сборной Болгарии, а 8 февраля – с теннисистками Эстонии. Победитель квартета 9 февраля сыграет против сборной, которая возглавит группу A (Польша, Россия, Дания).

Что такое Кубок Федерации? Это крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. Организатором турнира является Международная федерация тенниса. В мужском турнире аналогичные соревнования называются Кубок Дэвиса. Больше всего Кубок выигрывала сборная США – 18; десять побед на счету сборной Чехии (включая успехи времен Чехословакии), а семь – у австралиек.