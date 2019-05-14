В сборную Украины по футболу пригласили игрока из чемпионата Молдовы

В ряды национальной сборной Украины по футболу пригласили 20-летнего защитника Мирослава Мазура, который сейчас на правах аренды защищает цвета молдавского "Сфинтул Георге".

Права на игрока принадлежат полтавской "Ворскле". Именно этот клуб сообщил о вызове игрока.

Однако на сайте Федерации футбола Украины нет информации о вызове этого игрока. При том, что игроки, выступающие в иностранных чемпионатах, быстрее получают сообщение о вызове. В списке есть 11 футболистов, которые выступают заграницей. Мазура среди них нет.

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Напомним, что сборники из иностранных чемпионатов прибудут в расположение национальной команды 25 мая. Именно в этот день в харьковской резиденции "сине-желтых" начнется сбор. Двое легионеров, Эдуард Соболь и Артем Кравец, могут быть задействованы в матчах заключительных туров чемпионатов Чехии и Турции соответственно, которые состоятся 26 мая. В таком случае они присоединятся к главной команде страны 1 июня — вместе с игроками, которые выступают в отечественной Премьер-лиге. Полный список исполнителей, вызванных на сбор, будет объявлен позже.

7 и 10 июня во Львове сборная Украины проведет поединки отборочного турнира Евро-2020 против команд Сербии и Люксембурга.