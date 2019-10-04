В сборную Украины вызвали еще трех игроков

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Коваленко довызван в сборную Украины
Коваленко довызван в сборную Украины

Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко принял решение перевести из резервного списка сборной в основной еще троих игроков.

Вызов в главную команду получили полузащитники Виктор Коваленко ("Шахтер"), Сергей Сидорчук ("Динамо") и Евгений Шахов ("Лечче", Италия).

К слову: Португалия объявила список игроков на матч с Украиной в Киеве

Вся сборная соберется вместе в Харькове 7 октября. Именно там состоится первый матч против Литвы в отборе на Чемпионат Европы 2020 11 октября. Перед матчем на ОСК "Металлист" команда проведет открытую тренировку.

После этого сборная Украины 14 октября сыграет в Киеве против сборной Португалии.

Напомним, перед этим Андрей Шевченко вызвал 21 игрока в сборную. Однако из-за травмы центрального защитника Никиты Бурды, он был вынужден довызвать еще одного футболиста.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Сборная Украины по футболу Спорт Футбол
Источник: 24 канал
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