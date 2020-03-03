В семье Криштиану Роналду произошла трагедия
Мария Долореш душ Сантуш Авейру, мать форварда "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, столкнулась с проблемами со здоровьем.
65-летняя женщина прошлой ночью перенесла инсульт и была срочно госпитализирована в больницу на Мадейре, пишет A Bola.
Читайте также: Роналду заблокировал авторитетный портал из-за несогласия со своей трансферной стоимостью
Оперативное вмешательство врачей предотвратило тяжелые последствия, которые при таком виде инсульта могут выражаться в затруднении речи и параличе. Сейчас мать футболиста находится под наблюдением медиков.
Одно из местных СМИ утверждает, что Долореш перенесла ишемический инсульт, вызванный сгустком крови, который блокирует или закупоривает кровеносный сосуд в мозге. Это наиболее распространенный тип инсульта. Больница до сих пор не дала официальных комментариев.
- В 2007 году Мария Долореш победила рак молочной железы, проходя курс лучевой терапии. В прошлом году она заявляла, что снова проходит курс лечения и "борется за жизнь".
- Отец Роналду умер в 2005 году перед матчем против сборной России в рамках отборочного турнира на чемпионат мира – 2006.