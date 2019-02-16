В сеть попало первое фото Стивенсона, которого нокаутировал украинец Гвоздик

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Адонис Стивенсон
Адонис Стивенсон / Фото из открытых источников

Невеста бывшего чемпиона мира WBC в полутяжелом весе Адониса Стивенсона (29-2-1, 24 КО) опубликовала первое фото канадца после тяжелого поражения украинцу Александру Гвоздику (16-0, 13 КО).

15 февраля Симон Год опубликовала совместную фотографию с Адонисом: это первый снимок 41-летнего боксера после 1 декабря, с момента поражения Гвоздику.

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Первое фото Адониса Стивенсона после нокаута от Александра Гвоздика

Сейчас канадец уже может разговаривать и посещать туалет самостоятельно. Врачи задумываются о возможности транспортировки боксера из Квебека в родной Монреаль.

Что случилось с Адонисом Стивенсоном

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Теги: Спорт Гвоздык – Стивенсон Александр Гвоздик Бокс
Источник: 24 Канал
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