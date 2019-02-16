В сеть попало первое фото Стивенсона, которого нокаутировал украинец Гвоздик
Невеста бывшего чемпиона мира WBC в полутяжелом весе Адониса Стивенсона (29-2-1, 24 КО) опубликовала первое фото канадца после тяжелого поражения украинцу Александру Гвоздику (16-0, 13 КО).
15 февраля Симон Год опубликовала совместную фотографию с Адонисом: это первый снимок 41-летнего боксера после 1 декабря, с момента поражения Гвоздику.
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Первое фото Адониса Стивенсона после нокаута от Александра Гвоздика
Сейчас канадец уже может разговаривать и посещать туалет самостоятельно. Врачи задумываются о возможности транспортировки боксера из Квебека в родной Монреаль.
Что случилось с Адонисом Стивенсоном
- 2 декабря состоялся бой Александра Гвоздика против Адониса Стивенсона за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. Победил украинец досрочно. Он отправил канадца в тяжелый нокаут.
- Во время боя 41-летний канадец пережил серьезную черепно-мозговую травму и попал в больницу. Ему была проведена операция, после чего боксер был введен в состояние искусственной комы.
- Впоследствии боксер открыл глаза и пообщался со своими родными. Его состояние оценивалось, как стабильное, но по неподтвержденной информации у него была парализована правая часть тела.
Источник: 24 Канал
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