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В сеть попало пикантное фото самой сексуальной спортивной журналистки планеты

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Дилетта Леотта
Дилетта Леотта / DAZN

В сети опубликовали фото пикантного характера итальянской спортивной журналистки Дилетты Леотты.

На снимках работница телеканала DAZN предстала вместе со своим избранником – боксером Даниэле Скардиной. Пара тренировалась на балконе, когда неизвестный снял их на камеру, пишет "Апостроф".

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Пикантные фото Дилетты Леотты

Леотту много болельщиков считают самой сексуальной спортивной журналисткой мира. У нее юридическое образование, однако имя она себе сделала именно в спортивной журналистике.

Больше фотографий Дилетты Леотты:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La libertà in un riflesso

Публикация от Diletta Leotta (@dilettaleotta)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allena-mente ️ #stayathome

Публикация от Diletta Leotta (@dilettaleotta)

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Журналисты Новости Спорта Спорт
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