В сеть попало пикантное фото самой сексуальной спортивной журналистки планеты
В сети опубликовали фото пикантного характера итальянской спортивной журналистки Дилетты Леотты.
На снимках работница телеканала DAZN предстала вместе со своим избранником – боксером Даниэле Скардиной. Пара тренировалась на балконе, когда неизвестный снял их на камеру, пишет "Апостроф".
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Пикантные фото Дилетты Леотты
Леотту много болельщиков считают самой сексуальной спортивной журналисткой мира. У нее юридическое образование, однако имя она себе сделала именно в спортивной журналистике.
Больше фотографий Дилетты Леотты:
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