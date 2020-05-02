В сеть попало пикантное фото самой сексуальной спортивной журналистки планеты

В сети опубликовали фото пикантного характера итальянской спортивной журналистки Дилетты Леотты.

На снимках работница телеканала DAZN предстала вместе со своим избранником – боксером Даниэле Скардиной. Пара тренировалась на балконе, когда неизвестный снял их на камеру, пишет "Апостроф".

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Пикантные фото Дилетты Леотты

Леотту много болельщиков считают самой сексуальной спортивной журналисткой мира. У нее юридическое образование, однако имя она себе сделала именно в спортивной журналистике.

Больше фотографий Дилетты Леотты:

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