В сети появилось видео, как Макгрегор уничтожил телефон фаната

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Конор МакГрегор
Конор МакГрегор / goldcoastbulletin.com.au

Американский портал TMZ опубликовал видео инцидента Конора Макгрегора (21-4) с фанатом, после которого бойца арестовали.

Спорт 24 писал, Конор МакГрегор был арестован во Флориде, США. Его обвиняли в нападении, вооруженном ограблении второй степени и преступном хулиганстве третьей степени.

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В полиции пояснили, что спортсмен набросился на поклонника возле отеля Fountainebleu в районе Майами-Бич, забрал у него смартфон, растоптал его и забрал обломки с собой.

Ситуацию зафиксировали камеры видеонаблюдения, а потерпевший пошел в полицию. Стоимость разбитого телефона он оценил в одну тысячу долларов.

Смотрите видео, как Конор МакГрегор разбил телефон фаната

К слову, МакГрегор не первый раз имеет проблемы с законом. Нападение на автобус с участниками турнира UFC весной 2018-го также привел ирландца на скамью подсудимых. Его обязали пройти курс управления гневом и выполнить общественные работы.

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Теги: Спорт
Источник: 24 Канал
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