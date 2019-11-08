В сети появилось зрелищное промо к самому ожидаемому реваншу Руис – Джошуа: видео

Промоутерская компания Matchroom Boxing выпустила новый видеоролик к супер поединку Энди Руиса с Энтони Джошуа, который состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

В нем можно увидеть самые яркие эпизоды из первого поединка этих боксеров, кадры из дуэли взглядов и фрагменты подготовки к реваншу.

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В июне 2019 года Руис неожиданно победил Джошуа в поединке, который состоялся на знаменитой арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке, и стал чемпионом мира в тяжелой весовой категории по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO.

На счету 30-летнего Руиса 34 боя на профессиональном ринге, в которых он одержал 33 победы и потерпел одно поражение. Его ровесник Джошуа одержал 22 победы в 23 поединках.