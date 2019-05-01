В сфере интересов "Шахтера" находился португальский специалист Жозе Гомеш

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Жозе Гомеш
Жозе Гомеш / Sky Sports

Чемпион Украины "Шахтер" интересовался персоной португальского тренера Жозе Гомеша, когда тот работал в должности коуча "Риу Аве".

Голкипер "Рединга" Дамиан Мартинес рассказал, что главным тренером команды Жозе Гомешом ранее интересовался донецкий "Шахтер".

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Жозе Гомеш – отличный менеджер. Я не знал его раньше, но слышал о нем только хорошие отзывы. У него был действительно отличный период в "Риу Аве" и я слышал, что "Шахтер" хотел видеть его у себя,
– сказал Мартинес в интервью Getreading.co.uk.

В "Риу Аве" 48-летний Жозе Гомеш работал с июля по декабрь 2018 года, а затем перебрался в Англию и возглавил "Рединг".

К слову, нынешним наставником "Шахтера" является португалец Паулу Фонсека, контракт которого истекает летом следующего года. В то же время, в прессе то и дело появляется информация об интересе к персоне Фонсеки со стороны иностранных клубов.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Шахтер
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