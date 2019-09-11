В шаге от Евро-2020: шансы Украины выйти на Чемпионат Европы

Сборная Украины пропускала тур квалификации Евро-2020. А вот их соперники сыграли свои квалификационные матчи. И это повлияло на шансы украинцев выйти на Чемпионат Европы.

У сборной Португалии не было особых проблем в матче против Литвы. Криштиану Роналду оформил дубль и стал автором наибольшего количества голов в отборах на Евро. Но впереди у него еще два неизбитых рекорда.

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Победила и Сербия. Она на выезде одолела неуступчивый Люксембург. За хозяев в этом матче сыграл Жерсон Родригеш. Но ничем полезным не отметился.

Поэтому именно Португалия и Сербия являются главными конкурентами в борьбе за выход на Евро-2020. Из группы выходят по две сборных. Украине осталось сыграть три матча Ц дома против Литвы и Португалии, а также на выезде против Сербии.

Украинцы пока имеют 13 очков после пяти матчей. Столько же сыграли и сербы. Но у них 7 очков. 8 очков за четыре матча в сборной Португалии. Поэтому Украине достаточно будет победить в одном из трех матчей, чтобы обеспечить себе одно из первых двух мест. Главное – не проиграть Сербии на выезде с разницей в шесть голов. Ведь при равном количестве очков, важными будут именно очные встречи.

Матчи сборной Украины в отборе на Евро-2020

11 октября Украина – Литва

14 октября Украина – Португалия

17 ноября Сербия – Украина

Букмекеры считают, что именно у Украині больше всего шансов не только выйти из группы, но и сделать это с первого места. Так, Favorit принимает ставки на выход "сине-желтых" из группы с коэффициентом 1,03. На выход из группы Португалии – 1,04. Шансы Сербии пробиться на Евро-2020 – 5,80.

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Что касается победы Украины в группе B, то ставка на это принимается с коэффициентом 1,85. Португалия не слишком отстает – 1,95. Вероятность победы Сербии маловероятна – 28,00.

Стоит отметить, что шансы на выход сохраняет и Люксембург. Однако команду ждет два выезда – в Португалию и Сербию, а также домашний матч с португальцами.