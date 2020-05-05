В шаге от сенсации: как Де Ла Хойя едва не нанес единственного поражения Мейвезеру – видео

Ровно 13 лет назад, 5 мая 2007 года, в бою за титул WBC в 1-м среднем весе сошлись легендарные боксеры Оскар Де Ла Хойя и Флойд Мейвезер. Последний одержал победу в драматическом поединке решением судей.

Фаворитом поединка был на четыре года моложе Мейвезер. Оскару, которого эксперты уже отправили на пенсию, давали мало шансов на победу. Но неожиданно для всех Де Ла Хойя сумел удивить, сообщает 24 канал.

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Оскар выбрасывал многоударные комбинации и не раз доставал американца. В отличие от большинства соперников Мейвезера, Оскар не проваливался.

Мейвезер во второй половине боя сам бросался в атаку. После 9 раунда выносливость Оскара подупала, хотя и Мейвезер заметно устал.

10 и 11 раунды были очень равными, но чуть лучше выглядел Флойд.

В конце 12 раунда Оскар пробил серию ударов в голову, Мейвезер не стал защищаться и вступил в открытую драку, пропустив пару ударов.

В итоге Мейвезер победил решением судей и стал чемпионом в 5-й весовой категории. Многие эксперты отметили, что столько ударов Мейвезер не пропускал за всю свою карьеру.

Оскар Де Ла Хойя – Флойд Мейвезер видео боя

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